Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района Челябинска хочет лишить сожителей, обвиняемых в убийстве 18-летней дочки подсудимой, родительских прав в отношении общей восьмилетней дочери.

Гражданское дело по иску муниципального учреждения к родителям девочки рассматривает в настоящее время Ленинский районный суд южноуральской столицы.

Как напоминает прокуратура региона, мать несовершеннолетней девочки в настоящее время находится в следственном изоляторе. В заседаниях она участвует посредством видеоконференцсвязи.

«Ответчики исковые требования не признали, отец выразил желание забрать ребенка из социального учреждения. Рассмотрение дела отложено на шестое марта, сторонам предоставлено время для сбора документов и доказательств исполнения родительских обязанностей, поскольку ранее семья состояла на учете», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Отметим, ответчицей по иску центра для несовершеннолетних является жительница Челябинска, участвовавшая в съемках телевизионной программы «Мужское/Женское» в Москве и нарушившая таким образом меру пресечения в виде подписки о невыезде (Челябинск женщина покинула в конце января этого года). После этого инцидента по решению суда женщина была заключена под стражу (напомним, уголовное дело в отношении сожителей рассматривает в настоящее время Челябинский областной суд).

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», тело 18-летней девушки прошлым летом обнаружили на станции сортировки мусора. По версии следствия, мужчина проводом задушил дочь сожительницы, при этом мать держала ее за руку, чтобы девушка не сопротивлялась. Ночью пара спрятала труп в мусорном контейнере.