Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

Челябинск начал празднование Дня пограничника, который отмечается в нашей стране 28-го мая, загодя - сегодня, 27-го мая, в солнечный и ясный пятничный вечер в Саду Победы пели, танцевали, читали стихи, поздравляли, награждали, говорили много теплых слов в адрес представителей элитных войск – славных «зеленых беретов».

Виновники торжества – пограничники разных поколений – пришли в парк не одни: с женами, детьми, внуками, которые разделили со своими любимыми мужчинами радость этого дня.

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Как признаются защитники границы, для них этот праздник даже важнее Нового года. И, как известно, бывших пограничников не бывает – каждый, кто однажды надел зеленый берет, в душе навсегда остается защитником рубежей и всегда будет рад видеть своих друзей-пограничников. Поздравить дорогих товарищей пришел и «голубой берет» - десантник Николай Беспалов, который исполнил несколько авторских песен (в создании которых ему помогала жена Елена).

Атмосфера в Саду Победы была праздничная, торжественная, на сцене выступали замечательные артисты – тоже самых разных возрастов. Очень важным было ощущение всеобщего единства, радость от осознания того, что мужчины-пограничники достойно, правильно воспитывают своих детей, прививая им любовь к Родине, уважение к представителям старшего поколения. Многие мальчишки даже одеты были, как маленькие пограничники: камуфляж, зеленые береты. Чувствовалось, что ребята гордятся своими отцами, и осознают, как важен для тех сегодняшний праздник.

Не только мальчики, но и девочки кое-что понимают в жизни. Так, одна маленькая барышня по имени Милена сама попросилась на сцену (ее имени не было в программе концерта), чтобы проникновенно прочитать стихотворение о войне.

После того, как отзвучала музыка, участники события переместились к памятнику «Пограничникам Южного Урала», где уже собралось полным-полно людей: по случаю праздника «зеленых беретов» поздравили первый начальник Юго-Восточного регионального управления ФПС России, основатель пограничной службы на Южном Урале генерал-лейтенант Александр Серов, начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин, Герой России Сергей Зяблов, представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители общественных организаций, представители подрастающего поколения, лучшим из лучших вручили грамоты, благодарности. Каждый из выступавших подчеркивал значимость службы пограничников, их верность долгу и любовь к Родине.

Общественно-патриотическая акция, собравшая у мемориала несколько сотен человек, называлась «Боевой расчет» - эти слова хорошо известны всем, кто стоял на защите рубежей страны и продолжает стоять на страже безопасности нашей великой и прекрасной России, занимаясь военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В числе неравнодушных, деятельных наставников – Андрей Корыстин и Андрей Нестеров, которые взаимодействуют с челябинскими ребятами на постоянной основе, проводя в школах уроки мужества.