Челябинская область будет готовить молодые кадры для села

В 2023 году Челябинская область в числе 45 пилотных регионов участвует во Всероссийской программе подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов «Кадры для села», разработанной по поручению Президента России. На территории региона уже организован штаб, который будет реализовывать программу в сельской местности.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Российского союза сельской молодежи (РССМ) Дмитрием Пекуровским, на которой стороны обсудили участие южноуральцев в программе.

Программой предусмотрена проектная деятельность по преобразованию сел, развитие бизнес-проектов, выявление и развитие лучших молодых сельских управленцев, вовлечение молодежи в творческую и спортивную деятельность и многое другое.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область активно взаимодействует с РССМ и его Челябинское региональное отделение является одним из лучших в стране. «Ребята получают гранты по различным направлениям и, что очень важно, помогают минсельхозу доводить до фермеров информацию о мерах поддержки на селе, за счет этого у нас развивается фермерское хозяйство», - рассказал губернатор.

Глава РССМ подтвердил, что Челябинское региональное отделение – одно из лучших в стране и поблагодарил Алексея Текслера за поддержку.

Губернатор отметил, что в области уже второй год отменяют единый сельскохозяйственный налог, что также поддерживает наших сельхозтоваропроизводителей.

В регионе есть серьезные примеры роста молодых предприятий на селе, а также семейного бизнеса, когда молодое поколение перенимает руководство от старших.

Активно развивается культура и спорт на селе. Реализуются программы по ремонту и строительству новых объектов, запущена программа модульных домов культуры для небольших поселков.

«Культурные пространства на селе становятся объектами притяжения и очень востребованы. Подтягиваем спортивную инфраструктуру как в районных центрах, так и в небольших сельских территориях», - констатировал Алексей Текслер.

Существенный объем бюджетных средств с региональным софинансированием направляется по программе комплексного развития сельских территорий. В этом году даже удалось побить собственный рекорд.

«Поставил задачу на будущий год идти еще с приростом по этой программе. Развиваем первичное звено здравоохранения в сельской местности, строим ФАПы, ремонтируем школы, закупаем для них новые автобусы. Все это помогает развивать социальную инфраструктуру», – уточнил глава региона.

В завершение встречи губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации молодежной политики в сельских территориях Челябинской области.

Глава региона отметил, что в целом повестка взаимодействия с РССМ достаточно активная и текущее соглашение закрепило основные вопросы, связанные с развитием сотрудничества.

В Челябинской области в целях поддержки сельской молодежи в 2022 году проведен Первый Форум сельских инициатив Южного Урала.

Молодежные инициативы и проекты поддерживаются грантами. За два последние года на селе реализовано более 20 грантовых проектов разного уровня.

Помимо грантов на уровне региона действуют специальные земские программы для медиков, работников культуры, спортивных тренеров.

На текущий момент 82 региональных отделения РССМ действуют по всей стране. «Самое главное - они задают тренды, которые уже распространяются на все другие регионы», - подчеркнул Дмитрий Пекуровский.