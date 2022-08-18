Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере

Сегодня, 18 августа, на выставке «Агро-2012» Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с КНР. Его цель - внедрять инновации в обучение и развивать новые аграрные исследования.

Свои подписи под аграрным соглашением поставили представительства управления коммерции провинции Шэньси КНР в РФ российско-китайского парка инноваций «Шелковый путь» госпожа Хань Чжун и ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина.

«Я хочу поблагодарить коллег за приглашение приехать в Челябинскую область. Многие знают нашу провинцию. Она находится в центре континентального Китая. исторически отправная точка Великого шелкового пути, связавшего Азию с Европой. В числе основных отраслей экономики провинции – сельское хозяйство и машиностроение. Здесь действует 108 вузов, 100 научно-исследовательских лабораторий. Достигнуты значительные результаты в селекции, в создании технологий для ведения сельского хозяйства в засушливых условиях. Главное - создать единую российско-китайскую платформу для развития торговли и туризма», - сказала госпожа Хань Чжун.

За последние годы увеличились поставки южноуральской продукции в КНР. С 2017 года регион работает с китайско-российским инновационным парком «Шелковый путь».

«Мы хотим придать нашим отношениям новый импульс. Ваша агровыставка выступает в качестве платформы для сотрудничества. Мы сможем построить «золотой» мост для сотрудничества», - сказал в видеообращении генеральный директор сельскохозяйственной научно-технической промышленной группы Янлин (провинция Шеньси), господин Ли Юн.

Соглашение между парком инноваций и Южно-Уральским государственным аграрным университетом позволит обмениваться опытом в плане дальнейших разработок и подготовки кадров.

«Соглашение открывает дополнительные возможности по обмену опытом и достижениями, которые есть у нашего университета и у китайских коллег. У нас много основ для взаимодействия в реализации проектов в области образования и науки, во внедрении новых технологий в сельскохозяйственное производство», - сказал министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

В свою очередь представители китайской стороны пригласили южноуральских фермеров и аграриев к себе на свою выставку, аналогичную челябинской «Агро-2022», правда, проходить она будет в виртуальном формате.