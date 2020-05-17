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Челябинская область вышла на второе место в УрФО числу подтвержденных случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 13:47
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 9 тысяч 709 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них у 42,4% нет клинических проявлений заболевания.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на утро 17 мая в мире подтверждено 4 миллиона 716 тысяч 384 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 1,99%), летальных исходов - 313 тысяч 73 (прирост за сутки 1,48%).

В Российской Федерации зарегистрировано 281 тысяча 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 3,6%), в том числе в Москве – 142 тысячи 824 случая (за сутки 3855).

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 8 тысяч 538 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 2731 человека (регион занимает седьмую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 1706 случаев (регион вышел на второе место в УрФО), в Ямало-Ненецком автономном округе – 1689, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1166, в Тюменской области – 1135, в Курганской области –111.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 67 тысяч 363 человека (плюс 4207), в Москве – 27 тысяч 490 человек (за сутки – 1458). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 2631 человека (за сутки - 94). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –1503, Московской области – 268, в Санкт-Петербурге – 85, в Нижегородской области – 43, в Республике Ингушетия – 35, в Ростовской области – 31, в Брянской области – 30, в Республике Дагестан – 29, в Ставропольском крае - 26, в Краснодарском крае - 25, в Новосибирской области – 20, в Калужской и Тульской областях – 19, в Красноярском крае – 18, в Республике Коми – 17, в Республике Башкортостан– 16, в Республике Северная Осетия и во Владимирской области – 15, в Пермском крае, в Волгоградской, Воронежской и Ивановской областях – 13, в Приморском крае, в Удмуртской Республике, в Брянской области – 12, в Калининградской, Пензенской, Смоленской и Ярославской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 48 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 20 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – восемь), в Ханты-Мансийском автономном округе – девять, в Тюменской области – семь, в Свердловской области – шесть, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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