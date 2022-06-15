15.06.2022
В Катав-Ивановске откроется приют для бездомных животных
15.06.2022
Четверо южноуральцев вышли в финал «Мастеров гостеприимства»
15.06.2022
Челябинские власти просят горожан бережно относиться к высаженным цветам
15.06.2022
Заявление на прием в колледж можно подать на Госуслугах
15.06.2022
ВТБ снижает ставки по ипотеке
15.06.2022
Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом
Челябинские власти просят горожан бережно относиться к высаженным цветам
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022