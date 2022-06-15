Челябинские власти просят горожан бережно относиться к высаженным цветам

В Челябинске подходит к концу работа по организации цветников и клумб, которых в этом году будет 265.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, при разработке цветников учитывались композиционные и колористические решения в сочетании с окружающими элементами озеленения и благоустройства.

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Также в мэрии добавили, что все семь районов Челябинска стараются высаживать как можно больше многолетников.

Челябинские власти обратились к жителям с просьбой бережно относиться к высаженным растениям, чтобы клумбы и цветники радовали окружающих до самой осени.