Челябинские власти следят за сетевиками

Челябинские власти проверяют сетевые организации на предмет исполнениями последними своих обязательств по восстановлению нарушенного в ходе проведения ремонтных работ благоустройства.

Данная работа ведется по поручению главы Челябинска Натальи Котовой. О результатах сегодня, 19-го июля, на аппаратном совещании в администрации доложил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В частности, по МУП ПОВВ было открыто 109 ордеров со сроком исполнения до первого июня. На данный момент работы по данным ордерами выполнены. Документы переданы на закрытие в управление благоустройства. В текущей работе у данного предприятия находится 41 ордер», - сообщил Александр Астахов.

Он подчеркнул, что вопрос восстановления сетевыми организациями нарушенного в результате ремонтных работ благоустройства находится на особом контроле.