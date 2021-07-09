Челябинские власти собирают идеи развития велоинфраструктуры на платформе «Чего хочет город»

Управление архитектуры Челябинска совместно с городским комитетом дорожного хозяйства разрабатывают техническое задание по концепции велоинфраструктуры южноуральской столицы.

Параллельно сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию собирают предложения жителей по ее развитию.

«Нужно больше ваших идей, так как вы - будущие пользователи этой системы», - обратились специалисты управления к жителям Челябинска через свой телеграм-канал.

Они сообщили также, что теперь предложения можно разместить на платформе «Чего хочет город» от КБ Стрелка. Это поможет специалистам в проектировании велоинфраструктуры.

Отметим, темой развития велосипедной инфраструктуры в Челябинске активно интересуется глава региона Алексей Текслер. В начале июля губернатор Челябинской области сообщил своим подписчикам в ВКонтакте о том, что изучил рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов.

«Челябинск в середине списка, что, увы, объективно - раньше об этом не думали. Но велосипед все больше становится не развлечением, а транспортным средством. И ситуацию надо менять», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор на себе решил проверить, как обстоят дела с велоинфраструктурой в столице Южного Урала, и прокатился до работы на двух колесах. В результате поездки Текслер пришел в следующему выводу: Челябинску нужно больше велодорожек.

«Прежде всего, внимание коридорам из больших районов города. Следует значительно увеличить число муниципальных велопарковок. Сделать это можно уже в этом году. Постоянно работать над удобными съездами и занижением бордюрного камня. Это важно не только для велосипедистов. И главное, нужна полноценная муниципальная программа по развитию велосети. С понятными и прозрачными планами», - заявил глава региона, сообщив, что поручения городским властям он дал.

При этом Алексей Текслер отметил, что программы развития велосети нужны всем городам Челябинской области, и пообещал муниципалитетам-лидерам финансовую поддержку.

Глава Челябинска Наталья Котова оперативно отреагировала на поручение губернатора, сообщив на своей официальной странице в ВК, что в городе по его заданию разрабатывается специальная муниципальная программа развития велодвижения, где будут четко прописаны мероприятия и сроки исполнения.

Котова пообещала, что туда обязательно войдет создание объектов велоинфраструктуры: понижение тротуаров и приподнятые проезды, велопоручни, велопарковки, станции технического обслуживания велосипедов.

«Челябинцы любят кататься на велосипедах и делают это вопреки всем препятствиям. Считаю нашей задачей создание комфортных условий и развитие этого экологически чистого транспорта. И мы уже сделали несколько важных шагов в проектировании велоинфраструктуры Челябинска», - отметила Наталья Котова.

Мэр южноуральской столицы сообщила также, что последние два года в областном центре власти ведут активную работу по проектированию и строительству велополос и велодорожек и организации велопарковок.

«Введено обязательное условие при выполнении дорожных ремонтов — тротуарная плитка без фаски, занижение бордюров, там, где это необходимо для комфортного передвижения велосипедистов, владельцев самокатов, маломобильных горожан», - подчеркнула Котова, заверив, что развитие велодвижения в Челябинске продолжится, как и изучение лучшего опыта других городов, и сбор идей горожан по веломаршрутам.