Челябинских родителей приглашают на специальный молебен на начало учебного года

Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска приглашает родителей на молебен на начало учебного года, который состоится в День знаний, первого сентября. Соборная молитва в храме имеет особую силу, такое ходатайство угодно Господу, подчеркивают в храме.

«Попросить у Господа Бога, Пресвятой Богородицы и святых помощи в учебе во время специального молебна накануне учебного года – добрая традиция», - пояснили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора.

«Образование должно быть не только получением знаний, но и воспитанием. Родители и педагоги могут вложить в детей самые разные сведения, но ведь главное не это. Главное - воспитать ребенка достойным человеком, дать ему смыслы, научить различать добро и зло», - напомнил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, благословляя на грядущий год учащихся православной гимназии.

Первого сентября после Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоится второй молебен на начало учебного года.

Заранее в регистратуре собора можно заказать упоминание имен учащихся или преподавателя священнослужителем во время молебна. Подробности можно узнать по телефону: +7 (351) 791-55-51 (попросить соединить с регистратурой)

Первый молебен состоялся в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа. В ходе молебна дети, родители и педагоги молятся об успешной учебе, о правильном усвоении знаний, о воспитании, о даровании сил преподавателям. Верующие просят Господа, чтобы Он «ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».

Молебны на начало учебного года проходят и в других храмах области.

Кроме того, в течение всего сентября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе продолжится акция «Поможем собрать детей в школу!». В рамках акции принимаются новые канцелярские товары: ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, тетради, дневники, пеналы, ранцы, наборы для творчества и др. Кроме того, у многих дети уже выросли, а оставшиеся школьные принадлежности – хорошего качества. Их также можно пожертвовать нуждающимся.

Пожертвования вещами и канцтоварами будут приниматься в отделе социального служения Свято-Симеоновского кафедрального собора или в Регистратуре собора по адресу: ул. Кыштымская, 32 - с 8 до 18 часов. Телефон социального работника отдела по социальному служению: +7 963 468 4738 (Яна Игоревна).

Также продолжится денежный благотворительный сбор на покупку школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей. Денежные пожертвования можно сделать наличными деньгами или в безналичной форме (через специальный терминал) в регистратуре собора.