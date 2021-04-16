Челябинских школьников приглашают создать фотопортрет родного города

МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» проведут фотокросс в Челябинске в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М».

Стать участником фотокросса может любой южноуральский подросток в возрасте 11-18 лет. Для этого в течение дня 20 апреля 2021 года с 00:00 до 23:59 нужно сделать несколько репортажных фотографий, отражающих повседневную жизнь Челябинской области, и выложить на сайт проекта «Поколение М» в этот же день. Лучшие работы будут отобраны для фотовыставки «Один день из жизни Челябинска», которая пройдет уже этой весной в одном из творческих пространств города.

Участники фотокросса, а вместе с этим и проекта «Поколение М», также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 63 детские операции. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.