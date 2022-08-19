Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»

В Челябинске состоялось награждение победителей XVI конкурса «Строитель года», который проводит Челябинский межрегиональный Союз строителей при поддержке Правительства Челябинской области и министерства строительства и инфраструктуры региона. В этом году за победу в 11 номинациях боролись 67 компаний.

Как сообщила агентству « Урал-пресс-информ» пресс-служба Челябинского цинкового завода (предприятие металлургического комплекса УГМК), завод получил сразу две награды – за значительный вклад в сохранение экологии города при реализации строительного объекта отмечен Склад концентратов Рудного двора (номинация «Лучший реализованный проект в сфере промышленного строительства»).

За значительный вклад в развитие детского отдыха при реализации проекта – учебный корпус ОК «Лесная Застава» (номинация «Лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства: образовательные учреждения»).

Помимо оценки проектной документации и фотоматериалов, члены комиссии осуществляли выезды непосредственно на конкурсные объекты. Так, при осмотре Склада концентратов было отмечено, что это единственное промышленное задние в Челябинске с архитектурной анимационной динамической подсветкой. Общая протяженность осветительных элементов составляет 354 метра.