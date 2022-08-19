19.08.2022
Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»
19.08.2022
В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет
19.08.2022
«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель
19.08.2022
Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков
19.08.2022
Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа
19.08.2022
В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП
Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»
28.06.2022
Старшеклассники смогли испытать себя в качестве инженеров УГМК
15.06.2022
Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья
08.06.2022
Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022