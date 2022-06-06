Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты

Молодежная организация «Массив» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода поздравила семьи работников предприятия с Днем защиты детей.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, заводские активисты собрали подарки по специальным индивидуальным заказам детей. Скромные детские желания были расширены возможностями и потребностью взрослых дарить праздник, независимо от повода. А сами запросы поступали в рамках социальной работы депутата Законодательного собрания Челябинской области, генерального директора ЧЦЗ Павла Избрехта. Активисты цинкового завода приехали в гости к каждому ребенку и вручили большие подарочные пакеты. В них – развивающие наборы, сертификаты, игры, а также сладости. заместитель

По словам директора по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ», помощника депутата Рамиля Рахманкулова, металлурги не просто порадовали детей нужными игрушками, но и подарили им хорошее настроение, передали свои добрые эмоции. В истории многих семей есть свои беды и невзгоды. Кто-то из детей стал сиротой, или остался без одного из родителей. И пусть горе пережито, но ведь никуда из жизни не ушло. Эмоциональный подарок для таких семей оказывается не менее ценным, чем материальная помощь.