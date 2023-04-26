26.04.2023
Студенты института искусств имени Чайковского защитили экзамен по классическому танцу
26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
26.04.2023
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
26.04.2023
В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы
26.04.2023
Скалолазка из Миасса стала чемпионкой России
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
25.01.2023
Инженерная школа УГМК приглашает российских школьников на бесплатные курсы подготовки к ОГЭ
19.08.2022
Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»
19.07.2022
Челябинский цинковый завод отметил День металлурга
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023