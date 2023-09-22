Сказы челябинского писателя Сергея Черепанова пополнили литературную шкатулку Павла Бажова

Челябинскому писателю Сергею Черепанову - продолжателю литературных традиций Павла Бажова - в сентябре исполнилось бы 115 лет. Он был журналистом, писателем, автором уральских сказов и сказок.

Сергея Черепанова называют продолжателем литературных традиций Павла Бажова. В его сказах переплеталось сказочное и реальное. Первая книжка «Лебедь-камень» вышла в 1959 году. Одним из лучших его сказов считается «Тимошкин сад».

Многие сказы и сказки Черепанова сначала печатались на страницах газеты «Челябинский рабочий», журнала «Урал», альманаха «Каменный пояс». Можно было их встретить в хрестоматии «Литература родного края. 1-4 класс», «Краткой истории Челябинской детской литературы».

А самый полный сборник сказов и сказок Сергея Черепанова «Кружево» вышел в 1983 году.

К 110-летию писателя в челябинском издательства «Край Ра» был выпущен сборник «В краю родникового слова: уральские сказы».

У писателя была непростая жизнь. Родился Сергей в селе Сугояк Красноармейского района Челябинской области. В годы Гражданской войны от голода умер его отец. Потом один за другим ушли из жизни его сестры и братья.

Так в потерях близких людей прошло его детство. Пришлось начать работать рано, чтобы выжить и не умереть от голода.

В 11 лет Сережа Черепанов стал пастухом. А свой первый рассказ написал в 19 лет.

Совсем молодым человеком он организовал многотиражную газету на строящемся Челябинском тракторном заводе. А в тридцать лет стал главным редактором газеты «Челябинский рабочий».

Затем был арест. Знаток детской литературы Южного Урала Надежда Капитонова отмечала, что в изоляторе НКВД Черепанов провел три с половиной года, семь месяцев из которых — в одиночной камере. По ночам его допрашивали и избивали до полусмерти.

Жизнь идет быстрее, чем хотелось бы. Это ощущаешь, когда смотришь на фотографию, сделанную тобой когда-то, и когда знаешь, что человеку на портрете было бы сейчас уже больше века.

Такая история и с этим фотопортретом Сергея Черепанова.

Когда совсем молодым сотрудником газеты «Комсомолец» я договорился встретиться с писателем, я многого не знал из его биографии. Материал, кажется, делал о каком-то юбилее — ЧТЗ или комсомола, уже не помню.

Писатель жил в квартире в двухэтажном доме в Тракторозаводском районе, таких здесь было немало. Во время разговора с ним солнечный свет ворвался в комнату и лег на пол.

«Давайте я вас так сфотографирую», - предложил писателю.

Он улыбнулся и посмотрел в сторону окна, за которым ярко светило солнце.

Вот этот портрет.