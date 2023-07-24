Четверо из десяти челябинцев никогда не перейдут с удаленки в офис

Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику становится все меньше. Этот формат работы чаще выбирают те, для кого это критически важно.

Четверо из десяти таких работников предпочтут увольнение, если их компания откажется от удаленки. Такой итог получен в результате опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В опросе участвовали челябинцы, работающие на условиях полной или частичной удаленки.

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (41%). 36% подчинятся приказу. Еще 23% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (66%).

Сотрудники на гибридном графике же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется в офис (52%).

Среди женщин больше тех, кто однозначно предпочтет уволиться (52% против 31% среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка».

