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Число работающих пенсионеров, получающих больничный в период пандемии, уменьшается

В Челябинской области сокращается число работающих пенсионеров, которые находятся на больничном в связи с действующими в регионе –из-за пандемии коронавируса – ограничениям.

По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, на пике, когда режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+ только вводился, в области на больничном находились почти 14 тысяч пенсионеров.

«Сегодня это 4 159 человек, 2403 из которых являются работниками бюджетных организаций. Количество таких граждан сокращается из месяца в месяц – многие за это время уже переболели, многим необходимо выходить на работу», - отметила в ходе брифинга 17-го февраля Ирина Гехт.

Первый заместитель губернатора пригласила всех южноуральцев старше 65-ти лет на вакцинацию (которая, по ее словам, в регионе абсолютно доступна), чтобы власти смогли рассматривать вопрос отмены в Челябинской области обязательной самоизоляции лиц данной возрастной категории.

«Вакцинация нужна, чтобы пенсионеры могли получать плановую медицинскую помощь, чтобы могли вернуться к работе – многих из них очень не хватает в бюджетных организациях: нянечек, преподавателей колледжей. Важно, чтобы они провакцинировались и смогли приступить к работе. Эта задача стоит перед нами. Думаю, мы ее отработаем», - отметила Ирина Гехт.