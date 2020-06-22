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Резкий скачок

Число случаев коронавируса в Челябинской области за сутки увеличилось сразу на 270

Общество
Сегодня, 12:20
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 270 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, в том числе 187 новых одиночных случаев и 83 – групповой очаг в областном онкологическом диспансере. Двумя сутками ранее был прирост 184 и 192. Суточное число выздоровевших по-прежнему остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 22 июня, в регионе подтверждено 6 тысяч 298 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 101 выздоровевший пациент с коронавирусом (ранее выздоровело 55 и 135). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 301 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 38 инфицированных пациента.

За время пандемии умер 121 пациент с коронавирусной инфекцией, у 77 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 44 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 838 пациентов с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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