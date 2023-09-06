06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
06.09.2023
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
06.09.2023
Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище
06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
Число укушенных клещом южноуральцев выросло в четыре раза
Клещи не дремлют
03.08.2023
У каждого четвертого клеща, укусившего южноуральцев, выявлена инфекция
24.05.2023
В Челябинской области в 1,7 раза выросло число пострадавших от укуса клещей
04.05.2023
В Челябинске открыты три пункта исследования клеща
25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023