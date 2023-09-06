Число укушенных клещом южноуральцев выросло в четыре раза

В Челябинской области растет число жителей, пострадавших от укуса клещей за неделю, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«За последнюю неделю в связи с активным посещением леса грибниками отмечается рост пострадавших в четыре раза», - сообщили в ведомстве.

Всего в этом сезоне в медицинские организации обратилось чуть более 13 тысяч укушенных клещом южноуральцев, в том числе три тысячи 381 ребёнок. Этот показатель ниже прошлогоднего почти на треть – на 31,3%.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 220 больных. У 42 жителей диагностирован клещевой энцефалит, у 43 человек - клещевой боррелиоз.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

По состоянию на первое сентября привились от клещевого энцефалита 103 тысячи 708 человек, в том числе 63 тысячи 688 детей. В 2023 году за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2022 году, а также учащиеся 1-2 классов.

Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года.