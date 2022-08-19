Калининский район Челябинска защитят от клещей

Калининский район Челябинска обработают против клещей. Акарицидная обработка на общественных пространствах запланирована на сегодня, 19-е августа, - при условии благоприятной погоды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется обработка двух зеленых зон по улице Художника Русакова; береговой полосы по улице Молодогвардейцев – до транспортной развязки на ТК «Родник»; береговой полосы реки Миасс вдоль улицы Болейко – от проспекта Победы до Кожзаводской (до моста на острове Заячий); береговой зоны реки Миасс с западной стороны - от дома №30 по улицы Российской; зеленой зоны возле дома №2 по улице Либединского; сквера имени Гусарова, вдоль Российской, - от дома №32 до ДК ЧЭМК.

Также от клещей защитят береговую зону реки Миасс - с западной стороны, от улицы Калинина до транспортной развязки по улице Братьев Кашириных (два участка); береговую зону Миасса – с восточной стороны, от дворца культуры ЧЭМК до транспортной развязки по улице Братьев Кашириных; остров Заячий; береговую зону Миасса от улицы Северо-Крымской до Свердловского проспекта.

Проведение акарицидной обработки организует управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска – на земельных участках, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Сроки проведения противоклещевой обработки могут варьироваться в связи с неблагоприятными погодными условиями.