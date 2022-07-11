Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити

Глава Челябинска Наталья Котова попросила подчиненных найти стены для любителей граффити, чтобы горожане выражали свои задумки законно, без вандализма.

Как сообщил сегодня, 11 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска вице-мэр Сергей Авдеев, в последнее время в городе активизировались вандалы, которые разрисовывают знаковые объекты.

Напомним, на днях вандалы испортили в Челябинске свежеокрашенную подпорную стену. Мэрия подала заявление в полицию.

На днях в Челябинске полицейские задержали осквернителя памятника воинам-интернационалистам.

Непосредственное участие в задержании вандала приняли сотрудники регионального управления ФСБ. Челябинцу грозит арест сроком до трех месяцев.

«Это не художественные изображения, а просто вандализм», - отметил Сергей Авдеев.

Наталья Котова попросила подчиненных найти стены для любителей граффити.