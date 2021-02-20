Депутат ЗСО прокомментировал установку киосков у памятника Курчатову

В Челябинске павильоны возле памятника Курчатову перенесут в другое место. По словам хозяина киосков в охранной зоне объекта культурного наследия, депутата Заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко, перед ним «не стояло задачи идти вразрез с обществом». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Накануне Госкомитет охраны объектов культурного наследия озвучил намерение идти в суд с требованием демонтировать павильоны. После этого заявления Алексей Денисенко озвучил свою позицию происходящего на странице в Instagram.

Он написал, что в последние несколько дней получает много негатива по ситуации, в которой, по его словам, точка была поставлена несколько месяцев назад.

«Внесу ясность и озвучу свою позицию, чтобы ее не переврали сторонние источники, - написал депутат ЗСО. - Изначально была идея о создании общественного пространства — бесплатного катка для жителей Челябинска не за счет бюджета, а за счет предпринимателей. Ранее мы организовывали каток на крыше торгового комплекса, и ни у кого не было претензий — он пользовался спросом, но продувался ветрами и был не совсем комфортным. Когда возникла идея о том, что каток может быть в низине, защищённый от ветра, было решено разработать проект. При реализации мы брали на себя обязанности по уборке территории, облагораживанию, высаживанию деревьев, организации подсветки и малых архитектурных форм».

По словам Денисенко, сразу несколько источников дали негативную оценку проекту.

«Чтобы не разжигать конфликт, было принято решение о демонтаже павильона и переносе его в другое место, которое сейчас согласовывается с администрацией города. Так как павильон планировался, как комната для обогрева и переодевания, он изготовлен нестандартного размера. Для его транспортировки требуется укрепление с возможностью погрузить его краном и перевезти на другое место», - продолжил депутат.

По его словам, администрация комплекса «могла занять принципиальную позицию по расположению павильона на своей земле». На основании Постановления регионального правительства, в границах охранной зоны памятника Курчатову можно возводить временные некапитальные сооружения для праздничных и тематических мероприятий.

«Через судебные решения можно отстоять правовую позицию, гарантированную законами, - заверил Денисенко. - Мы подробно изучим мнения граждан, какие пожелания по развитию территории приветствуются жителями Челябинска, и примем решение о реализации проекта. Жаль, что мнения пары человек и средств массовой информации используются для формирования мнения населения. В данной ситуации мы ставили перед собой задачу создать общественное пространство, которое служило бы жителям города. Задачи идти вразрез с мнением горожан у нас не стоит. Думаю, что на этом ситуация себя исчерпала и не требует продолжения полемики».

Напомним, скандал с установкой павильонов возле памятника Курчатову разгорелся в ноябре прошлого года. Рабочие устанавливали киоски в зоне объекта культурного наследия. Коммерсанты планировали сделать в охранной зоне каток. Строительство временно было приостановлено после того, как информация о возведении металлических конструкций получила широкую огласку.

Госкомитет охраны объектов культурного наследия области направил депутату предписание демонтировать киоски. Однако этого сделано не было. Три дня назад в Госкомитете заявили, что готовят иск в суд. Подробнее читайте здесь.