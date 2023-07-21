Дети из 16 регионов приедут в Челябинск на экологический форум

Дети из 16 регионов России приедут в Челябинск на второй экологический форум, который пройдет в областном центре в октябре 2023 года. В этом году на форуме ждут ребят из Башкирии, Татарстана, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Для Челябинской области Всероссийский детский экологический форум является важным и ответственным событием. Экология - один из драйверов развития нашего региона. Челябинск готов стать центром притяжения для детей, неравнодушных к теме природы. Уверен, что год за годом мероприятие будет набирать обороты, увеличивать количество регионов-участников и расширять содержательную часть», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер обсудил с директором фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяной Ковалевой подготовку к детскому экологическому форуму.

Рабочая группа, в которую фонд входит как оператор мероприятия, сформировала архитектуру деловой программы, провела переговоры с партнерами, определилась с площадкой и участниками.

Двухдневная программа будет включать в себя мастер-классы, выставки, проектную работу в группах, презентации проектов, награждение победителей.

В прошлом году в Детском экологическом форуме в Челябинске принимали участие более трех тысяч ребят, в том числе 550 - в очном формате и 2,5 тысячи - по видеосвязи из других регионов.