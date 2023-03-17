Девушки Челябинска собираются штурмовать вузы минобороны России

Выпускники челябинских школ выбирают профессию военного. Среди них те, кто хочет продолжить родительскую династию военнослужащих и мечтает стоять на защите Отечества. В их числе и представительницы слабого пола.

Среди тех, кто решил связать свою жизнь с армией, - Нина Навицкая из 102 школы Челябинска. Девушка родом из семьи стоматологов. Хочет поступать в военную-медицинскую академию в Кирове и стать военным медиком. Сейчас занимается пауэрлифтингом, чтобы достичь идеальной физической формы.

«Я надеюсь, в семье поддержат мое решение стать военным врачом, хирургом. К военным врачам относятся лучше, чем к гражданским. К ним больше уважения и они ценятся больше», - считает Нина Навицкая.

Школьник Михаил Балин хочет пойти учиться в другой военный вуз Минобороны РФ - в ЧВВАКУШ. Намерен продолжить семейную династию.

«У меня дядя был штурманом. Хочу продолжить династию. Я люблю летать», - говорит Михаил Балин.

Чтобы попасть в военный вуз, кандидатам предстоит и пройти психологический отбор, и показать хороший уровень физической подготовки.

Сейчас Сергей Варламов – полковник, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области, в прошлом - такой же школьник. Сейчас вспоминает, как сам готовился к поступлению в военный вуз.

«Я упорно начал готовиться за год до поступления, развивал мышечную систему. Я в своей группе был первый, кто пробежал три километра за 11 минут и восемь секунд, сто метров - за 12,1, отжимался 25 раз за подход. Вы знаете, если даже сейчас у кого-то из вас учеба хромает, то на службе все это исправляется. Выпускаются все достойными офицерами», - подчеркивает Сергей Варламов.

Минобороны России сейчас располагает военно-учебными центрами в крупных городах страны для подготовки специалистов Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и других специалистов, в том числе тылового обеспечения. Перечень военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и специальностей опубликован на сайте Министерства обороны в разделе: «Высшее образование» или «Среднее образование».

«Слабое место» любого выпускника гражданского вуза – отсутствие опыта работы по специальности, а также отсутствие нормального процесса прохождения производственных практик в период обучения, потому что часто требуется платить организациям, принимающим студентов на практику или самостоятельно искать место практики. Выпускник военного вуза за период обучения проходит несколько производственных практик в условиях, максимально приближенных к реальным, проходит войсковые стажировки на офицерских должностях в сфере будущей специальности. Выпускники имеют гарантированное распределение в рамках государственного заказа на военных специалистов», - отмечает Сергей Варламов.

По вопросам поступления необходимо обратиться в военный комиссариат муниципального образования по месту жительства или ближайший военкомат города или муниципального района. Прием заявлений завершается 20 апреля.