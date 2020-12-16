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Добро пожаловать: ГРЦ Макеева объявляет конкурс на целевое обучение

Государственный ракетный центр имени академика Макеева (Миасс, Челябинская область) объявляет для выпускников школ конкурс на целевой набор в 2021 году.

Для того чтобы принять участие в конкурсе на целевое место, необходимо в срок до 30 апреля ознакомиться с перечнем специальностей/направлений подготовки на сайте предприятия (раздел «Студентам и школьникам/«Целевая подготовка»); заполнить анкету кандидата на целевую подготовку (тот же раздел на сайте); направить анкету в электронном виде в кадровую службу на почту: personal@makeyev.ru; пройти собеседование в период с 1 мая по 22-е мая 2021-го года.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», преимуществами целевой подготовки являются обучение на бюджетной основе; очная форма обучения; выплата студентам, успешно выполняющим учебный план, дополнительной стипендии от государственного ракетного центра; прохождение всех видов практики в подразделениях ГРЦ; гарантированное трудоустройство на предприятие после окончания университета.

Контактная информация: 8 (3513) 28-69-19, personal@makeyev.ru.

Дополнительную информацию будущие выпускники школ могут узнать здесь.