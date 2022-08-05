Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области

В Челябинской области сменился прокурор Аргаяшского района и прокурор Челябинска по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах

Как сообщили в прокуратуре региона, старший советник юстиции Курмангазы Уруспаев назначен прокурором Аргаяшского района сроком на пять лет.

В органах прокуратуры области он служит более 23 лет, ранее занимал должности следователя прокуратуры Агаповского района, заместителя прокурора Агаповского района, временно, исполнял обязанности прокурора Уйского района, затем прокурора Агаповского района. Последние десять лет работал в должности Катав-Ивановского городского прокурора.

Советник юстиции Максим Грачев назначен на должность Челябинского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах также сроком на пять лет. В органах прокуратуры Грачев служит более 12 лет, начинал карьеру с должности помощника прокурора Еткульского района, затем работал прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска. С августа 2018 года возглавлял прокуратуру Карабаша.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что прокурором Копейска назначен Сергей Чеурин, прокурором Центрального района Челябинска назначен Михаил Калита.