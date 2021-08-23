Фермеры Еткульского района достойно представили малую родину на «АГРО-2021»

Фермеры Еткульского района достойно представили малую родину на главной сельскохозяйственной выставке Челябинской области «АГРО-2021», которая проходила в столице Южного Урала, на площадке ледовой арены «Трактор» с 19 по 21 августа.

Делегацию Еткульского района возглавил его глава Юрий Кузьменков. Район в этом году был представлен семью сельскохозяйственными предприятиями: СПК «Коелгинское» имени Шундеева, ООО «Фермер 74», ООО «Ореол», ООО «АРГО», Семейная пасека «Добрый пасечник», крестьянско-фермерское хозяйство Харисов Рустам, фермерское хозяйство «Журавли» (Денис Семененков).

СПК «Коелгинское» - ежегодный участник выставки «АГРО». Предприятие имеет хорошую производственную базу, которая ежегодно пополняется новой техникой, сельскохозяйственными машинами и современным животноводческим оборудованием. На выставке было представлено новое усовершенствованное направление – производство растительного масла из семян расторопши, подсолнечника, льна, конопли и рапса методом холодного отжима.

Поделиться

«Коелгинское» обрабатывает более 29 тысяч гектаров посевных площадей. В севооборот включены - кроме основных зерновых и кормовых культур - конопля, расторопша, тритикале, суданка, кукуруза на зерно. Кормовая база на 90 процентов состоит из бобовых культур. Используется немецкая современная технология заготовки корнажной кукурузы на корм.

Кроме того, предприятием была представлена нетель черно-пестрой породы класса элита-рекорд по кличке Карамелька.

ООО «Фермер-74» представило на выставке в Челябинске продукцию собственного производства - баночки и реторт-пакеты с готовыми первыми и вторыми блюдами. На сегодняшний день компания занимается производством готовой еды, срок хранения которой составляет два-три года. Качество при этом не страдает – благодаря приготовлению в автоклаве.

Так, завакуумированная банка с сырым продуктом закладывается в автоклав, затем в течение часа происходит плавный подъем температуры до 120 градусов Цельсия и такое же плавное снижение температуры, что похоже на процесс томления в русской печи. Это позволяет максимально сохранить пользу и вкус продукта.

К слову, данная продукция заинтересовала губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который посетил экспозицию Еткульского района. Глава региона поручил министру сельского хозяйства Южного Урала Алексею Кобылину проработать вопрос по увеличению рынков сбыта продукции предприятия ООО «Фермер-74» через сетевые магазины.

Компания «Ореол» привезла на выставку свою фирменную продукцию – молочку, сычужные и «домашние» сыры. А ООО «АРГО» представило хлебобулочные изделия собственного производства: булочки с различными начинками, классический белый и ржаной хлеб.

Впервые от Еткульского района на выставке «АГРО-2021» участвовала семейная пасека «Добрый пасечник» из села Еманжелинки, которую представил Максим Важенин. История семейного пчеловодства начинается с 2000 года: уже тогда пасека задумывалась как кочевая. До 2005 года пасека насчитывала 25 ульев, с 2012 года составила уже 50 семей и являлась хобби, делом для души. В 2019 году меняется формат пчеловождения, внедряются передовые технологии взбивания мёда с ягодами и орехами, пасека полностью механизируется и с 2020 приобретаются новые современные ульи. В настоящее время на пасеке 150 пчелосемей и 50 отводков, применяется передовой опыт промышленного содержания пчелиных семей, механизация процессов перевозки ульев и откачки мёда.

Алексей Текслер отметил, что благодаря новым технологиям и реализации продукции через социальные сети у пчеловодства большое будущее.

Также новичком на выставке явилось крестьянско-фермерское хозяйство Рустама Харисова. Он представил на выставке саженцы смородины, малины, ежевики, клубники и её плоды.

Еще одно молодое фермерское хозяйство Еткульского района, принявшее участие в выставке, - это «Журавли», руководителем которого является Денис Семененков. Человек он разносторонне развитый и увлеченный, в свое дело вкладывает всю душу и силы. Первый опыт ведения хозяйства - кролики и перепелки, которых он выращивал для нужд семьи. Так, постепенно, образовалось целое хозяйство. Была приобретена земля, построен птичник, в котором сегодня обитают не только перепелки, но и куры, утки, гуси. Сейчас у Дениса Семененкова более трех тысяч голов птицы, большая часть - перепела.

Кроме того, фермер построил ферму, где содержатся коровы, быки, бараны, козы - всего около 60 голов, рассказали в администрации Еткульского муниципального района.

Помимо разведения животных. хозяйство занимается производством полуфабрикатов, пельменей, вареников, колбасок для жарки.

В рамках выставки волонтеры молодежного совета «Еткуль – территория молодости» организовали дефиле одежды представителей рабочих профессий: пасечника, сыровара, пекаря, доярки.

Также на выставке «Агро-2021» была представлена работа Еткульской детской школы искусств по бумагопластике (руководитель выставки – Диана Чернышова). Творчество Анны Печеркиной, Дарьи Шагуровой, Елены Ежовой, Софьи Лыжиной, Асельи Бустобаевой, Виктории Логачевой, Дарьи Бушило, Анастасии Соколовой и Алены Есеевой не оставило равнодушными посетителей региональной агровыставки.