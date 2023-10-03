Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом

Челябинский филиал государственного Фонда «Защитники Отечества» обрел свой постоянный дом на Университетской Набережной города. В новом здании разместился и Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Сегодня, второго октября 2023 года, состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие губернатор Алексей Текслер и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Бойцы, которые побывали здесь сегодня, уже назвали это место своим домом. И это справедливо», - отметил глава региона.

Анна Цивилева поблагодарила губернатора за его персональное участие в создании филиала госфонда в Челябинске.

Гости ознакомились с возможностями, которые предоставляет фонд, пообщались с социальными координаторами. Руководитель госфонда «Защитники Отечества» поблагодарила социальных координаторов, которые помогают решать проблемы участников СВО и членов их семей. «В наших рядах все больше работает самих ветеранов, а также мамы и вдовы погибших бойцов. И как раз эти сотрудники работают не за деньги. Они работают по убеждениям, понимая, что сейчас, объединившись, наша помощь нужна всем, и мы друг друга будем поддерживать», - подчеркнула Анна Цивилева.

«Сегодня действительно знаковое событие. Благодарю Анну Евгеньевну за то, что мы вместе сегодня открываем филиал фонда «Защитники Отечества», который обрел здесь свой постоянный дом, - поблагодарил Алексей Текслер и заверил. - Мы сделаем все возможное, чтобы наши герои всегда здесь чувствовали себя не просто как дома, а знали, что им всегда придет на помощь социальный работник, все те, кто призваны оказывать помощь. Мы в свою очередь сделаем все, чтобы это всегда происходило качественно, с должным вниманием и заботой по отношению к нашим героям».

Как пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт, при создании центра ориентировались на передовой опыт Москвы по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями посттравматическими стрессовыми расстройствами.

В новом центре участники СВО и члены их семей смогут:

- получить полный комплекс услуг в режиме «одного окна», начиная от психологической и юридической поддержки до помощи в получении профобразования, трудоустройстве и т.д. Помощь окажут юристы, психотерапевты, инструкторы ЛФК, специалисты по соцработе, психологи и др.

- также смогут воспользоваться услугами отделения МФЦ, тренажерным залом, обучиться уходу за родственниками, которые получили травмы в ходе СВО, воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации. На время занятости родителей в центре для их детей предусмотрена игровая зона под присмотром воспитателей и многое другое.

«Здесь, например, можно тренироваться различным навыкам: научиться пользоваться подъемниками маломобильному человеку, обрести больше самостоятельности в бытовых делах и осуществить подбор средств реабилитации, - пояснила Ирина Альфредовна. - Также в Центре разместились медицинский блок, школа ухода для родственников, прокат технических средств реабилитации, зона мастер-классов, библиотека, детские игровые площадки и многое другое».

Госфонд работает с ветеранами и семьями погибших участников СВО, а Единый центр будет оказывать поддержку всем участникам специальной военной операции и членам их семей. Учреждение будет работать по будням кроме понедельника, а также по выходным - чтобы было удобнее приходить сюда всей семьей.

Также Анна Цивилева и Алексей Текслер встретились с бойцами СВО и членами семей погибших воинов. В ходе встречи обсудили вопросы лечения военнослужащих, предоставления им земельных участков, социальную поддержку детей бойцов.

Напомним, Владимир Путин выступил с инициативой создания государственного фонда «Защитники Отечества» 21 февраля 2023 год в ходе оглашения традиционного послания Федеральному собранию. В апреле 2023 года фонд был создан.

«Фонд призван адресно, персонально сопровождать ветеранов, которые возвращаются с боевых действий домой, а также помогать и сопровождать семьи погибших бойцов. Основная задача фонда - это решение социальных вопросов, обеспечение современными протезами, реабилитация, санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами, обучение, трудоустройство, создание социальных лифтов для наших героев», - отметила Анна Цивилева. Она поблагодарила губернатора за его персональное участие в создании филиала.

В мае 2023 года в Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества». Летом началось строительство нового здания, ход работ лично контролировал губернатор.