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Гехт: В Челябинской области нет запрета на проведение массовых мероприятий

Общество
Сегодня, 10:28
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области не введен запрет на проведение массовых мероприятий, пока лишь даны рекомендации по ограничению их проведений.

«У нас нет запрета на проведение массовых мероприятий, есть рекомендация ограничить проведение новых. Но все традиционные мероприятия у нас продолжаются», - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на пресс-конференции.

В регионе продолжают работать учреждения культуры с соблюдением всех мер безопасности

В театрах идут репертуарные спектакли, проходят концерты при жестком соблюдении санитарных требований – загрузка залов 30-35%, соблюдение социальной дистанции (в том числе и рассадка в шахматном порядке), обработка и проветривание помещений, соблюдение масочного режима

Разрешено посещение библиотек, экскурсии в музеи в составе небольших групп по 5 человек. «По ОРВИ мы не наблюдаем пока эпидемической ситуации», - подчеркнула Ирина Гехт.

Массовые мероприятия, такие как фестивали или большие конкурсы, подразумевающие скопление народа, где возможен близкий контакт, рекомендовано отменить или перенести, уточнили в минкульте.

Кроме того, минсоц рекомендовал социально ориентированным некоммерческим организациям, с которыми у него заключены соглашения по итогам конкурсного отбора социально значимых проектов, отменить массовые мероприятия до окончания режима повышенной готовности.

Минспорта области запретил проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей и молодежи до 18 лет.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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