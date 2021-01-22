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Гехт: В Челябинской области сохраняется стабильная динамика снижения заболеваемости

В Челябинской области фиксируется снижение общего числа пациентов, находящихся на госпитальных базах и на амбулаторном лечении, общее число госпитализаций, количество вызовов скорой и неотложной помощи. Это позволяет продолжить поэтапный вывод медучреждений из госпитальных баз в плановое оказание медпомощи.

«Продолжает сохраняться стабильная динамика снижения заболеваемости как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе. Средний темп прироста числа заболевших за семь дней – 0,7%. Коэффициент распространения инфекции – 1,02, но думаю, что уже через пару дней, он будет ниже единицы», - отметила Ирина Альфредовна.

Снижается количество госпитализированных в сутки. И уже на протяжении недели количество выписанных превышает количество заболевших.

Количество вызовов на неотложную помощь по области – 1696, по Челябинску – 750.

В регионе растет доля свободного коечного фонда на госпитальных базах, созданных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. На сегодня свободно 35,5% коек, на середину декабря было 22,6%, в ноябре – лишь 15%. Это позволило начать работу по поэтапном восстановлению профильной деятельности коечного фонда для повышения доступности плановой медицинской помощи.

«Сегодня завершают работу 1242 койки – госпитальные базы и базы долечивания, о которых мы говорили. С понедельника они выходят на плановое оказание медпомощи. И еще через неделю чуть более тысячи коек выйдут в плановое оказание медпомощи», - уточнила Ирина Гехт.