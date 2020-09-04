ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Гехт: Все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное – легитимны

Общество
Сегодня, 10:44
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт ответила на самые актуальные вопросы в сфере образования, которые возникли у родителей в начале нового учебного года.

«Очное образование было и остается базовым и нерушимым. Дистанционное - второстепенная и вспомогательная технология», - расставила приоритеты первый вице-губернатор, отвечая на обсуждаемые многими родителями темы «дистанта».

Напомним, вся четвертую четверть прошлого учебного года школьники области учились в дистанционном режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Некоторым родителям и детям эта система пришлась по душе, но большинство хотели вернуться к прежней схеме.

«Все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное - легитимны. А потому мы отрабатываем оргвопросы их доступности для каждой семьи», - рассказала Ирина Гехи и добавила, что родители имеют права выбрать любую форму обучения своих детей. Ряд родителей оценили преимущества дистанционного образования, а школы должны предоставить им такую возможность.

А пока новый учебный год в школах области начался в обычном режиме. Но процесс очного обучения пришлось перестроить в связи с новыми реалиями. На входе у всех школьников меряют температуру, занятия начинаются в разное время, время перемен отличается, учащиеся одного класса учатся в одном кабинете, чтобы сократить общение с другими.

«Что ж, первое время мы будем испытывать закономерные неудобства, но придется потерпеть. Скоро все наладится», - отметила Ирина Альфредовна.

Первый вице-губернатор также отметила, что в этом году в области отмечен резкий рост рейтинга среднего профобразования и сокращение оттока южноуральских абитуриентов в столичные вузы. «Мы намерены закрепить эти успешные тенденции. И включаемся в федеральную программу «Научно-образовательное лидерство», - рассказала Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор поручила минобру с поддержкой родительской общественности в короткие сроки устранить все недостатки организации учебы с учетом требований Роспотребнадзора.

Родителям будет предложена на выбор возможность использования всех форм образования для их детей, включая семейное и индивидуально-дистанционное.

Совместно с советом ректоров будет разработана программа «Абитуриент Южного Урала» для закрепления «золотого фонда» выпускников 2021 года в родных пенатах.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Вчера, 16:32
Гехт – о первых результатах проверки смерти супругов из Карталинского района
Общество
01.09.20 14:51
Текслер привился
Общество
21.08.20 10:32
Ирина Гехт призывает южноуральцев ставить прививку от гриппа
Общество
20.08.20 15:09
Ирина Гехт возглавит комиссию по расследованию гибели супругов, предположительно умерших от COVID-19
Вчера, 18:11
Пивной «толстый друг» обернулся для владельцев магазина из Магнитогорска делом
Вчера, 17:56
Руководство ТРК «Горки» все-таки сделало челябинскому предпринимателю скидку за аренду
Вчера, 16:32
Гехт – о первых результатах проверки смерти супругов из Карталинского района
Вчера, 15:32
Предприниматель из Челябинска заявила о произволе со стороны администрации ТРК «Горки»
Вчера, 15:20
Житель Трехгорного ответит по суду за выброшенную с пятого этажа кошку сожительницы
Вчера, 15:15
Текслер – о комплексе Ишмуратовой: Этот объект должен быть гордостью Златоуста, а не этим позорищем
Вчера, 14:25
Полицейские Магнитогорска научат детей управлять игровыми «движками»
Вчера, 13:10
За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Копейска
Вчера, 13:10
Нязепетровск получит от государства 50 миллионов на благоустройство набережной
Вчера, 12:25
Полицейские Магнитогорска и Златоуста присоединились к акции МВД России «Наш мир»
Спорт
Вчера, 10:42
Челябинск впервые примет чемпионат России по легкой атлетике
Федерация
Сегодня, 09:50
Совет при президенте РФ по правам человека рассмотрит обращение активистов Стоп ГОКа
Новости
Сегодня, 10:48
Происшествия
Очередная челябинка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Сегодня, 09:56
Общество
Для гостей нацпарка «Зигальга» строят переправу через реку Юрюзань
Вчера, 23:44
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 4 сентября
Вчера, 18:33
Экономика
ВТБ развивает электронные каналы коммуникаций с акционерами
Вчера, 18:11
Общество
Пивной «толстый друг» обернулся для владельцев магазина из Магнитогорска делом
Материалы рубрики
Сегодня, 09:56
Общество
Для гостей нацпарка «Зигальга» строят переправу через реку Юрюзань
Вчера, 23:44
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 4 сентября
Вчера, 18:11
Общество
Пивной «толстый друг» обернулся для владельцев магазина из Магнитогорска делом
Вчера, 17:56
Общество
Руководство ТРК «Горки» все-таки сделало челябинскому предпринимателю скидку за аренду
Вчера, 15:20
Общество
Житель Трехгорного ответит по суду за выброшенную с пятого этажа кошку сожительницы
Теги
Ирина Гехт
образование
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика