Гехт: Все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное – легитимны

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт ответила на самые актуальные вопросы в сфере образования, которые возникли у родителей в начале нового учебного года.

«Очное образование было и остается базовым и нерушимым. Дистанционное - второстепенная и вспомогательная технология», - расставила приоритеты первый вице-губернатор, отвечая на обсуждаемые многими родителями темы «дистанта».

Напомним, вся четвертую четверть прошлого учебного года школьники области учились в дистанционном режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Некоторым родителям и детям эта система пришлась по душе, но большинство хотели вернуться к прежней схеме.

«Все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное - легитимны. А потому мы отрабатываем оргвопросы их доступности для каждой семьи», - рассказала Ирина Гехи и добавила, что родители имеют права выбрать любую форму обучения своих детей. Ряд родителей оценили преимущества дистанционного образования, а школы должны предоставить им такую возможность.

А пока новый учебный год в школах области начался в обычном режиме. Но процесс очного обучения пришлось перестроить в связи с новыми реалиями. На входе у всех школьников меряют температуру, занятия начинаются в разное время, время перемен отличается, учащиеся одного класса учатся в одном кабинете, чтобы сократить общение с другими.

«Что ж, первое время мы будем испытывать закономерные неудобства, но придется потерпеть. Скоро все наладится», - отметила Ирина Альфредовна.

Первый вице-губернатор также отметила, что в этом году в области отмечен резкий рост рейтинга среднего профобразования и сокращение оттока южноуральских абитуриентов в столичные вузы. «Мы намерены закрепить эти успешные тенденции. И включаемся в федеральную программу «Научно-образовательное лидерство», - рассказала Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор поручила минобру с поддержкой родительской общественности в короткие сроки устранить все недостатки организации учебы с учетом требований Роспотребнадзора.

Родителям будет предложена на выбор возможность использования всех форм образования для их детей, включая семейное и индивидуально-дистанционное.

Совместно с советом ректоров будет разработана программа «Абитуриент Южного Урала» для закрепления «золотого фонда» выпускников 2021 года в родных пенатах.