Главные новости Челябинской области за неделю (с 11.04.2022 по 15.04.2022)

Вторая неделя апреля радует южноуральцев тёплыми деньками. Если вы наслаждались погодой, прогулками на свежем воздухе, отдыхали от новостей и могли что-то упустить, то не переживайте – в этой рубрике мы расскажем о самых главных событиях региона за прошедшую неделю.

Представители Минсельхоза и прокуратуры провели рейд по крупным торговым точкам Копейска и Челябинска. В областном центре проверяющие пришли в шок от цен, а в соседнем городе на прилавках не оказалось сахара и белокочанной капусты. Почему, в магазинах Копейска не нашлось социально значимых продуктов, будет выяснять прокуратура. В целом, по мнению, Минсельхоза, ситуация на рынке продуктов питания стабилизируется.

Антимонопольная служба запустила для жителей Челябинской области онлайн-чат в Телеграмме. На канале @chel_ufas_bot сотрудники ведомства в любое время суток готовы ответить на вопросы граждан по необоснованному завышению цен на товары и рассказать о принимаемых мерах.

Питьевая вода в жилых домах микрорайона «Ньютон» Челябинска соответствует требованиям санитарных норм и абсолютно безвредна для человека. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С таким же заявлением выступила также Администрация Челябинска. Правда, управляющая компания поделилась другими результатами лабораторных исследований, согласно которым вода не соответствует нормативам.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста заместителя министра строительства региона Татьяну Антонову. Напомню, что чиновница подозревается в мошенничестве и получении взяток. По данным следствия, Антонова получила деньги от бизнесмена за ввод в эксплуатацию биатлонного стадиона в Златоусте и центра шок-трека в Челябинске. Оба объекта до сих пор не сданы.

Большинство опрошенных жителей Челябинска и Сосновского района поддержали расширение улицы Худякова. Результаты исследования обсудили в Общественной палате региона. Как показал соцопрос, 17 % горожан безоговорочно выступают за расширение проезжей части на Худякова, 22% настроены категорически против, и почти 60% поддерживают инициативу при условии, что вместо срубленных деревьев высадят новые. Всего социологи опросили 800 человек.

Сборная Челябинской области выиграла командное первенство по бодибилдингу на Кубке Уральского федерального округа. Южноуральские атлеты поднимались на высшую ступень пьедестала восемь раз. Напомню, что с 21 по 24 апреля в Челябинске будет проходить чемпионат России по бодибилдингу.

Семья из Аши спасла обессилевшего от дальнего перелёта и утомленного непогодой лебедя. Измождённую птицу жители частного сектора обнаружили в своем огороде и сообщили об этом местному инспектору Министерства экологии. В минэко решили оставить птицу на частном подворье, там лебедь восстановил силы, после чего его выпустили на свободу.

В Челябинском зоопарке поселился новый питомец – медвежонок Забава. Животное с прошлой осени слонялось под Магнитогорском в окрестностях горнолыжного центра «Банное». Но тогда зоозащитникам удалось поймать только её сестру – малышку поселили в зоопарк и назвали Шкодой. Зоологи сомневались, что оставшаяся на воле медведица переживёт зиму, однако всё сложилось наилучшим образом, и теперь медведи воссоединились.