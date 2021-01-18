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Горздрав Челябинска будет ликвидирован до конца июля 2021 года

До конца июля 2021 года все учреждения здравоохранения Челябинска и Карталинского района будут переданы в подчинение регионального министерства здравоохранения, а их имущество перейдет в собственность Челябинской области. Челябинский Горздрав будет ликвидирован.

Соответствующий законопроект уже поступил в Законодательное собрание региона.

«В Законодательное Собрание Челябинской области поступил законопроект, в соответствии с которым медицинские организации Челябинского городского округа и Карталинского муниципального района планируется передать в госсобственность региона», - пояснил агентству «Урал-пресс-информ» председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

На этой неделе законопроект, которым предлагается признать утратившим силу ряд областных законов, будет рассмотрен на заседании комитета ЗСО по социальной политике, которое намечено на 21 января.

«Только после одобрения профильным комитетом данный проект закона будет вынесен на заседание Законодательного Собрания», - отметил Мякуш. Заседание ЗСО планируется провести в четверг, 28 января.

В случае принятия законопроекта областным парламентом, он вступит в силу с 31 июля 2021 года.

По состоянию на начало 2021 года в собственность Челябинской области передано 96 муниципальных учреждений здравоохранения. Как собрание рассматривало законопроекты по каждому муниципалитету.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, полностью процедура уже завершена в 37 муниципальных образованиях. «Одним из плюсов приема муниципальных учреждений в государственную собственность является то, что это обеспечивает возможность получения дополнительного финансирования из федерального бюджета», - подчеркнул Мякуш.

Напомним, процесс передачи муниципальных учреждений здравоохранения в собственность региона планировалось завершить в 2016 году. Но сроки постоянно откладывались. Намечалось, что до конца 2018 года свои медучреждения передадут два крупнейших муниципалитета – Магнитогорск и Челябинск. Но передачу оформила только Магнитка (соответствующее решение принято Заксобранием области в апреле 2018 года). В Челябинске до настоящего момента в подчинении муниципалитета остается большая часть учреждений здравоохранения (исключение составляет ряд больниц - вторая областная, третья областная или бывшая больница скорой помощи и некоторые другие). До настоящего момента не передал свои медучреждения и Карталинский район.

После передачи больниц в областную собственность главные врачи будут назначаться и высвобождаться с должности приказами министерства здравоохранения (при муниципальном подчинении эти вопросы решает глава по согласованию с минздравом). Но, как показывает практика других территорий, в Челябинске смена подчиненности не обязательно приведет к смене руководства всех больниц.