ГРЦ Макеева назвал победителя и призеров четвертого чемпионата профмастерства

Молодой инженер Сергей Киселев одержал победу в IV чемпионате профессионального мастерства АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область).

По признанию победителя, он последовательно шел к своей цели: упорно расширял знания в компетенции «Инженерная графика CAD», участвовал в профессиональных конкурсах предприятия и в отраслевом чемпионате Роскосмоса. Продемонстрировав достойный результат в чемпионате два года назад, в этом году Сергей Киселев уверенно занял лидирующую позицию, отлично выполнив конкурсные задания.

Кстати, уровень сложности заданий соответствовал всем необходимым критериям с использованием методики WorldSkills. Как отметил главный эксперт чемпионата, инженер-конструктор второй категории Владимир Шамаров, помимо того, что конкурс является общемировым стандартом для оценки специалистов, он обеспечивает знаниями о качестве подготовки, объеме знаний молодых специалистов в предметных областях.

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Благодаря победе в чемпионате инженера-конструктора второй категории Сергея Киселева, переходящий кубок вручен начальнику лаборатории - заместителю начальника Ирине Поповой. В шорт-листе «Профессионалов ГРЦ» уже знакомые фамилии — призерами стали специалисты, стабильно демонстрирующие лучшие результаты в предыдущих конкурсах: инженер-конструктор второй категории Анатолий Кузнецов (второе место), инженер-конструктор третьей категории Никита Антипов и инженер-конструктор второй категории Денис Кузнецов (третье место).

Как отмечает пресс-служба ГРЦ Макеева, в студенческой секции победителем стал Денис Старцев - студент МИФИ, проходящий преддипломную практику на предприятии.

Среди студентов Миасского филиала Южно-Уральского государственного университета в личном зачете лучший результат показал студент четвертого курса Анатолий Приходкин, а в битве факультетов в рамках IV чемпионата профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills «Профессионалы ГРЦ» победила команда элетротехнического факультета.

По словам экспертов, чемпионат показал высокую степень профессиональной подготовки участников, причем чьи-то результаты были ожидаемы, а кто-то стал открытием.

По компетентному мнению эксперта, ведущего инженера-конструктора-руководителя группы Константина Большакова, в этом конкурсе проигравших нет: «Каждый бросал вызов не кому-то другому, а, прежде всего, самому себе. Каждый узнал что-то новое и обязательно будет двигаться дальше».