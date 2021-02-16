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Хороший финал: пес Грей останется в новой семье

Министерство сельского хозяйства Челябинской области согласилось с мнением общественников оставить пса Грея у новой владелицы. История этого пса драматична: бывшая хозяйка сначала попросила ветеринаров усыпить его, затем через месяц попросила его вернуть. Как рассказал на своей странице в Инстаграм главный врач ветклиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов, такое решение руководитель ведомства Алексей Кобылин принял после встречи с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и хозяйкой Грея Ириной.

«Никогда не думали, что животное может стать предметом такого уровня обсуждения, но, видимо, наше общество уже стоит на позициях гуманизма, и это не может не радовать! И пусть эта история будет уроком всем, кто личную выгоду ставит выше благополучия хвостатых!» - написал Баграт Агажанов.

Позиция министерства однозначна: собака чипирована, у новых хозяев есть все необходимые для нее документы, есть паспорт.

«Позиция взвешенная в части того, что от собаки публично отказался прежний владелец, передав права ветеринарной клинике. Исходя из норм федерального законодательства, я считаю, что перемены владельца быть не должно. Собака попала в хорошую семью и все условия для ее надлежащего содержания созданы», - прокомментировал свое решение Алексей Кобылин.

Как отмечает нынешняя хозяйка пса Ирина, семья уже полюбила Грея, он перестал испытывать стресс, перестал линять, чувствует себя хорошо.

Как ранее писало агентство «Урал-пресс-информ», бывшие хозяева пса Грея попытались его вернуть, написав письмо в Управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства. Ведомство потребовало от клиники «Добрый хвост» прояснить ситуацию. Эта новость взбудоражила общественность. Благодаря резонансу пес Грей останется в новой любящей его семье.