Информация о заболевании «ковидом» сотрудников минфина Челябинской области не подтвердилась

В министерстве финансов Челябинской области на сегодняшний день среди сотрудников ведомства не зарегистрировано случаев заражения COVID-2019.

Ситуация в коллективе находится на постоянном контроле, соблюдаются методические рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«В министерстве экологии Челябинской области у пяти человек и у двух человек в подведомственных организациях первый анализ на COVID-2019 показал положительный результат, они самоизолировались. Все контактные также сдали анализ на коронавирусную инфекцию. В помещениях министерства и подведомственных организаций завтра пройдет санитарная обработка», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы правительства Челябинской области Роман Маклаков.

Напомним, ранее стало известно, что самоизолировалась сотрудники издания «Южноуральская панорама». Главный редактор Марк Рискин на своей странице в социальной сети сообщил, что все в редакции знали о том, что часть сотрудников заразилась коронавирусной инфекцией, но считали, что они не представляют опасность для общества.

Напомним, в Челябинской области число жертв Covid-19 достигло уже 274 человек. До 23 августа для южноуральцев будут действовать ограничения в связи с режимом повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.