Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 28.11.2022 по 04.12.2022)

Представляем вниманию наших читателей самые значимые и яркие события прошедшей недели.

В Челябинске создан муниципальный штаб по организации оказания помощи семьям военнослужащих, в том числе мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции. В вопросах оказания помощи близким участников СВО представители муниципального штаба плотно сотрудничают с волонтерами регионального штаба «Мы вместе».

Косолапые обитатели челябинского зоопарка погрузились в зимний сон. Во вторник, 29 ноября об этом сообщили сотрудники челябинского зоопарка. Из теплых и уютных зимних апартаментов мишки не показывали своих кожаных носов уже три дня, что говорит о дружном погружении Харитона, Малыша, Бусинки и сестренок Шкоды с Забавой в продолжительный сон.

В Магнитогорске и Златоусте (Челябинская область) матерям погибших в ходе СВО героям передали ордена Мужества. Награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в торжественной обстановке вручили главы муниципалитетов - Сергей Бердников и Максим Пекарский.

В Еткульском районе (Челябинская область) впервые провели автопробег «В поисках духовного единства». Он состоялся в рамках проекта «Новый вектор формирования ресурсов развития женских объединений -2» при поддержке Фонда Президентских грантов (пилотная площадка «Благополучная семья»).

Новое назначение. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил нового исполняющего обязанности заместителя начальника главка. Им стал полковник полиции Николай Савенко.

Новую меру поддержки утвердили депутаты Челябинской городской Думы. По решению главы Челябинска Натальи Котовой для супругов мобилизованных горожан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах города, назначена единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей.

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники ДПС спасли людей на пожаре. Они вовремя заметили возгорание в деревянном доме в садовом товариществе и пришли на помощь. Сотрудники полиции сообщили вовремя о случившемся пожарным и помогли жильцам покинуть помещение.

Челябинская область получила 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Все машины - отечественного производства. Часть машин останется в Челябинске, остальные уедут в малые населённые пункты, в том числе село Кизильское, Кунашак, Уйское и другие.

Руководители городских и районных ветеранских организаций Челябинской области встретились с губернатором Алексеем Текслером и обсудили с ним насущные проблемы, а также пожаловались на некоторых глав, которые не спешат общаться с представителями старшего поколения.

В работе транспорта Челябинской агломерации с первого декабря, произошли изменения. Начал работу очередной этап оптимизации маршрутной сети, в том числе на улицы южноуральской столицы снова выйдут автобусы-гармошки.

Третьего декабря, в Челябинске стартовал Фонбет Матч Звезд Хоккея 2022. Он открылся Кубком Вызова команд Молодежной Хоккейной Лиги. Звездный хоккейный уик-энд пройдет с 10 по 11 декабря, и это будет настоящее шоу – топ-перформансы лучших хоккеистов Лиги в мастер-шоу и турнире дивизионов.

Жители Челябинска продолжают выступать против застройки берёзовой рощи на пересечении улиц Героя России Родионова и Академика Макеева. На этой недели состоялось очередное судебное заседание. Итогом которого стало привлечение к участию в судебном споре заинтересованного лица - ПАО «Единый заказчик в сфере строительства».