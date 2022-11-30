В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений

В работе транспорта Челябинской агломерации с завтрашнего дня, первого декабря, произойдет ряд изменений, в том числе на улицы южноуральской столицы снова выйдут автобусы-гармошки.

Как отмечают в региональном миндортрансе, первое время по улицам Челябинска будут курсировать три единицы особо большого класса, которые выйдут на самый загруженный 64-й маршрут «Автобусный парк – Железнодорожный вокзал». В 2023 году число таких транспортных средств в областном центре увеличится (с первого апреля следующего года 64-й маршрут планируется усилить еще тремя автобусами-гармошками; кроме того, два автобуса особо большого класса планируется вывести на маршрут №4 «Улица Мамина – ЮУрГУ»).

Напомним, безвозмездно переданные Челябинску ГУП «Мосгортранс» автобусы-гармошки будут выходить на линию в пиковые часы и только по рабочим дням.

Кроме того, с первого декабря в Челябинске заработают два новых социальных автобусных маршрута: №95 «Чичерина - Преображенское кладбище» и №131 «Поселок Рощино - село Долгодеревенское».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области также сообщили, что по четырем маршрутам корректируется трасса движения. Это трамвай №5 «Завод Колющенко – ЧЭМК», автобус №7 «Политехникум – поселок ОПМС-42», автобус №27 «Фатеева – Пригородный вокзал» и автобус №51 «Сосновка – Братьев Кашириных».

Один автобусный маршрут (№213 «Кременкуль – Чичерина») с начала зимы переводится на регулируемый тариф, два маршрута приостанавливают свою работу: автобус №16 «ЧМК – ЮУрГУ» (связано с отсутствием перевозчика) и автобус №77 «Поселок ОПМС 42 – Петра Столыпина».

Также, по информации регионального миндортранса, на семи автобусных маршрутах - №14, 33, 48, 51, 52, 136К и 158К – с первого декабря будут работать новые перевозчики.

За перевозку пассажиров 14-го маршрута «Железнодорожный вокзал – Новосинеглазово» будет отвечать МУП «Служба организации движения»; на 48-м маршруте «Поселок Керамзавода – Теплотехнический институт» будет работать ООО «Никита Кожемяка»; на 51-м маршруте «Братьев Кашириных – Сосновка» - ООО «Копейское маршрутное такси»; на 52-м, «Областная больница – Исаково», - МУП «Служба организации движения». Перевозчиком на автобусах №136К и 158К с первого декабря также будет ООО «Копейское маршрутное такси».

Контактные телефоны новых перевозчиков размещены здесь.