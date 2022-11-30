30.11.2022
В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений
30.11.2022
Сергей Миронов: Остановить спад рождаемости можно только системными и масштабными мерами
30.11.2022
В Челябинске начала работу Почта Деду Мороза
30.11.2022
В деревне Мельниково в детском саду замерзают дети
30.11.2022
Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска
30.11.2022
Полицейские Челябинска вручили российские паспорта жителям Донбасса
В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений
Очередной этап оптимизации маршрутной сети реализуют с первого декабря
28.11.2022
Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут
25.11.2022
На развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской агломерации направят 23 миллиарда рублей
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
16.11.2022
В 2023 году Челябинская агломерация получит 168 троллейбусов, 74 трамвая и 30 автобусов
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022