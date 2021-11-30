Как оборудовать кабинет стоматолога новинками

Красивая улыбка покоряет собеседника. Избавиться от болезней зубов, различных дефектов и связанных с ними проблем помогают в стоматологическом кабинете. Услуги дантиста и ортодонта пользуются большим спросом среди населения страны. Для оснащения стоматологического кабинета необходим ирригатор для зубов купить который можно оптовой партией для полной комплектации и экономии финансов.

Стоматологическая установка

Это одна из главных составляющих кабинета, работа в котором направлена на лечение зубов. Основными требованиями являются надежность и практичность. Установка должна прослужить несколько лет в режиме ежедневного использования.

На рынке медицинской техники предлагаются установки на разный бюджет.

Как правильно выбрать инструмент для оказания услуг

Результат лечения в большой мере зависит от того, каким инструментом будут проведены манипуляции и какой материал использован.

Важно обратить внимание на 3 пункта:

материал, из которого изготовлен инструмент - может использоваться нержавеющая сталь, титан, сплавы с добавлением никеля, молибдена;

покрытие дисков и боров - отличается разной зернистостью алмаза;

бренд - выбор зависит от личного предпочтения и финансовых возможностей. Не стоит в целях экономии приобретать дешевую продукцию неизвестных производителей во избежание возможных проблем в процессе обслуживания пациентов.

Наконечники

Этот предмет является самым важным в ежедневной практике врача-стоматолога. Все манипуляции совершаются при помощи разнообразных наконечников. Их разнообразие направлено на предоставление высокорезультативных услуг.

При помощи наконечников пациенту выполняется:

терапевтическое лечение;

хирургическое вмешательство;

ортопедическое лечение;

пародонтологическое лечение.

Оснащение кабинета с использованием последних новинок является необходимостью нашего времени.

Ортодонты возвращают правильный прикус и красивую улыбку

Узкоспециализированный врач-ортодонт устраняет и предупреждает неправильный прикус, исправляет неправильное положение зубов.

Кроме стандартного оснащения, имеются:

специальные инструменты и материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций;

комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса;

дополнительные разнообразные аксессуары.

При организации рабочего места важно так расположить оборудование, стол, инструменты, чтобы врач тратил как можно меньше сил, энергии и времени на перемещение по кабинету.