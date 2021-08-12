Каким видели Челябинск будущего архитекторы в 90-е, расскажет выставка в Историческом музее

Доминантой грядущей выставки «Челябинск. Город-мечта» в Историческом музее Южного Урала станет огромный макет застройки центральной части города, созданный в далеком 1992 году. Он, пусть и не в деталях, дает возможность увидеть, каким представляли себе Челябинск будущего архитекторы 30 лет назад.

Как отмечает заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская, нет нужды говорить, что большая часть тогдашних идей так и не была реализована. Хотя кое-что все-таки воплотилось в жизнь. Например, рынок на месте частного сектора в Заречье, рядом со зданием Госархива. А вот яхт-клуб на реке Миасс так и остался мечтой. Он должен был располагаться за мостом, которым планировали соединить улицы Энгельса и Братьев Кашириных. Идея моста, кстати, до конца не умерла и недавно снова дала о себе знать.

Обращает на себя внимание большое здание близ того места, где сейчас торчат «ребра» так и не построенного Конгресс-холла. Вероятно, уже тогда здесь предполагалось соорудить нечто близкое по функционалу. От безымянного здания переброшен пешеходный мостик к Саду-острову, где тоже хотели построить что-то интересное, и еще один — от острова к противоположному берегу реки.

Здание Краеведческого музея изначально хотели поставить в районе площади Павших революционеров. Неподалеку, на пересечении улиц Труда и Свободы, должен был появиться Музей города. У Театра оперы и балета - Историко-археологический музей. Возле Публичной библиотеки - Музей книги. В начале улицы Цвиллинга собирались возвести дополнительное здание для Картинной галереи. Участок по улице Свободы, где до сих пор зияет пустырь, был отведен под Этнографический музей. На месте еще одного пустыря, на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина, должны были красоваться Центр изобразительных искусств и Выставочный комплекс.

Совсем скоро возможность изучить макет альтернативного Челябинска будет у всех желающих. Выставка «Челябинск. Город-мечта» начнет свою работу 16 августа.