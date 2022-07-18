Кировка, Труда, Карла Маркса: власти пообещали преображение исторического центра Челябинска

Исторический центр Челябинска – Кировка, улицы Труда и Карла Маркса – преобразится и приобретет достойный своего статуса архитектурный облик, заявила сегодня, 18-го июля, глава города Наталья Котова.

Каждый проблемный объект – под контролем властей, которые пообещали горожанам и обновленные фасады многоквартирных домов, общественных зданий, и архитектурно-художественную подсветку объектов, и благоустройство прилегающих к зданиям территорий, включающее создание безбарьерной среды.

Как отметила Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии, управление по архитектурно-градостроительному проектированию города совместно с комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям и администрацией Центрального района проделали огромную работу, собрав информацию по объектам, которой раньше в южноуральской столице не было совсем.

По каждому зданию на Кировке и улицах Труда и Карла Маркса указаны сроки, в которые предстоит привести их в надлежащее состояние. Подготовлены письма за подписью Натальи Котовой собственникам и в адрес госкомитета охраны объектов культурного наследия региона. Мэр Челябинска подчеркнула, что с владельцем каждого здания будет проводиться индивидуальная работа.

О планах в отношении данных улиц Наталья Котова попросила рассказать главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова – в связи с заявлением Народного фронта о том, что на пешеходной части улицы Кирова были обнаружены объекты культурного наследия в удручающем состоянии, с признаками уничтожения в году бизнесу (расписанные нецензурными словами исторические здания).

Павел Крутолапов сообщил, что на Кировке была проделана большая работа, в том числе по нестационарным торговым объектам, которые закрывали собой объекты культурного наследия.

«Касательно документов территориального планирования. В генплане города у на впервые за всю историю Челябинска появился исторический центр. Сейчас ведется разработка правил землепользования и застройки. Будет создана специализированная зона исторической застройки с повышенными требованиями к застройке», - заявил Павел Крутолапов.

В настоящее время проанализированы фасады всех зданий на Кировке, включая многоквартирные дома и общественные здания, составлен полный перечень мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы привести знаковое общественное пространство в максимально удовлетворительное состояние.

То же касается и улиц Труда и Карла Маркса – составлены альбомы, проанализировано каждое здание, прописаны все мероприятия, необходимые для восстановления достойного облика исторической части Челябинска (от ремонта фасадов и устройства архитектурно-художественной подсветки до создания безбарьерной среды).