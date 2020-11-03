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Команда Челябинской области заняла третье место во всероссийском «Робофесте»

Общество
Сегодня, 16:48
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Команда Челябинской области завоевала семь призовых мест и третье общекомандное место по общему числу первых мест на XII-м всероссийском технологическом фестивале «Робофест-2020».

Победителями фестиваля в общем зачете стали участники из Краснодарского края. По общему количеству первых мест лидерами признаны команды Ростовской области, вторую строчку заняли команды Ленинградской области, третье место поделили между собой участники из Краснодарского края и Челябинской области.

Как сообщает редакция сайта robo74.ru, в общей сложности в традиционном ежегодном событии приняли участие пять тысяч человек, представлявших 65 российских регионов. Свои способности юные техники демонстрировали по 12-ти направлениям, начиная от робототехники и заканчивая беспилотными технологиями и андроидными роботами.

Впервые в этом году всероссийские соревнования прошли в непривычном для всех онлайн-формате, что значительно расширило масштаб фестиваля и количество участников.

За шесть дней юные техники и изобретатели представили свои достижения практически везде, где тяжелую и рутинную работу заменил робот: в автомобилестроении, экологии, беспилотной авиации.

Соревнования дронов, заезды автомобилей-беспилотников, конкурс экороботов и танцевальные баттлы роботов-андроидов. Каждый день участников и гостей фестиваля ждали интересные разработки, крутые проекты и зрелищные исследования.

В результате ожесточенных боев команда Челябинской области показала очень достойный результат.

Категория «HELLO, ROBOT! LEGO»

1 место - команда «Павуки», АНО ДО «Инновационная школа робототехники», Челябинск, руководитель Виталий Удалов.

Категория «ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ»

Номинация «Аэропорты», ПРОФИ:

2 место - команда «Механикум», Южно-Уральский государственный университет, Челябинск.

Номинация «Фристайл», ЮНИОР-старшая:

1 место - команда «Коллеги», гимназия №80, Челябинск, руководитель - учитель информатики высшей квалификационной категории Дмитрий Савинков.

Номинация «Машиностроение», ПРОФИ:

1 место - команда ЮУрГУ, Южно-Уральский государственный университет, Челябинск.

Номинация «За инновационный подход к организации образовательных процессов»:

Команда детского технопарка «Кванториум», МОУ СОШ-10 имени Поляничко, Магнитогорск, руководитель команды – наставник кванториума Ксения Лаврова.

Категория «AeroNet»

Номинация «AeroNet_ Scratch 10+»:

1 место - команда гимназии № 1, ЦВР «Истоки», Челябинск, руководитель – педагог дополнительного образования высшей категории Ирина Ермакова.

Номинация «V-Ray_Python»:

1 место - команда гимназии №1, ЦВР «Истоки», Челябинск, руководитель – Ирина Ермакова.

СПРАВКА

Робофест - крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире технологических фестивалей для молодежи. Он объединяет участников от шести до 26-ти лет, которые представляют на фестивале свои достижения в области научно-технического творчества.

За одиннадцать лет фестиваль превратился в авторитетный научно-практический форум для юного поколения российских ученых и изобретателей.

Фестиваль включен в перечень олимпиад и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к инженерно-технической и изобретательской деятельности и пропаганду научных знаний.

 

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