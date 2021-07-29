Команда вежливых людей приглашает южноуральцев вступить в ряды резервистов

Команда вежливых людей приглашает жителей Челябинской области, находящихся в запасе, вступить в ряды резервистов.

О том, что такое мобилизационный людской резерв, что дает нахождение в нем, кто может стать резервистом и на каких условиях, сегодня, 29-го июля, рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Челябинской области подполковник Сергей Варламов.

Мобилизационный людской резерв состоит из гражданских лиц, пребывающих в запасе, добровольно заключивших контракт с министерством обороны Российской Федерации и на постоянной основе проходящих подготовку, участвующих в учебных сборах и тренировочных занятиях.

Указ о создании такого резерва (№370) президент РФ подписал еще в 2015-м году. Еще одним основным руководящим документом в области мобилизационного людского резерва является ФЗ 1998-го года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

«Чтобы стать частью команды вежливых людей, гражданину РФ необходимо заключить контракт о пребывании в резерве, - при условии, что ранее он проходил военную службу и имеет воинское звание, а также завершил обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре при высшем учебном заведении в течение 15-ти лет после зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера», - рассказал Сергей Варламов.

В резерв могут попасть солдаты, сержанты, прапорщики в возрасте до сорока лет, младшие офицеры (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан) в возрасте до 47-ми лет, старшие офицеры (майор, подполковник) в возрасте до 52-х лет.

Учитывается и состояние здоровья потенциального резервиста: годный к военной службе (категория А) или годный к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б).

Кроме того, гражданин должен быть не судимым, не находящимся под следствием, не подвергавшимся административному наказанию за потребление наркотических и психотропных веществ.

«Пребывание граждан в резерве предусматривает назначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию и квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов. Резервисты привлекаются к указанным мероприятиям в ходе проведения военных сборов по планам подготовки соединений и воинских частей. При заключении контракта о пребывании в людском мобилизационном резерве и всем, кто находится в нем, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание», - подчеркнул Сергей Варламов.

Работодатели при этом содействуют своим работникам-резервистам и предоставляют им возможность участвовать во всех мероприятиях мобилизационного резерва с сохранением места работы и заработной платы. В деньгах предприятия не потеряют - министерство обороны РФ компенсирует работодателям расходы на выплату среднего заработка их сотрудникам, состоящим в мобилизационном резерве, участвующим в тренировочных занятиях и учебных сборах.

Первый контракт о пребывании в мобилизационном резерве заключается сроком на три года. Новый контракт может заключаться на три года, пять лет либо на меньший срок – до наступления предельного возраста пребывания в запасе. В контракте прописано, что гражданин поступает в резерв добровольно, а также указаны срок и условия его пребывания в нем.

Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, до прохождения военных сборов состоят из оклада по должности и воинскому званию, из районного коэффициента, из процентной надбавки за непрерывное пребывание в резерве.

Офицеры за трое суток пребывания на тренировочных занятиях могут получать до десяти тысяч рублей, сержанты и солдаты – до пяти тысяч рублей.

За 30 суток пребывания на военных сборах офицеру полагается выплата в размере от 30-ти до 75-ти тысяч рублей, сержантам и солдатам – от десяти до 25-ти тысяч рублей (в зависимости от региона).

Кроме того, резервист получит единовременную денежную выплату в размере месячного или полуторамесячного оклада.

Граждане, заключившие контракт, получают денежные выплаты, которые состоят из ежемесячных выплат, связанных с прохождением военных сборов.

Кроме того, резервистам за время пребывания на военных сборах по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок.

Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием, ежегодным бесплатным медицинским обеспечением, бесплатным проездом к месту проведения военных сборов и обратно.

Сергей Варламов отметил, что служба в резерве дает уникальную возможность реализовать свои амбиции, показать умения, добиться общественного признания, принести пользу Родине, приобрести отличную физическую форму, навыки обращения с уникальными видами оружия и управления различной техникой, обрести верных друзей и получить незабываемые впечатления.

Для поступления на службу в резерве необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства (регистрации) и подать заявление о приеме на службу в резерве. Кроме того, сами сотрудники военкоматов приходят на градообразующие предприятия региона и передают тематические буклеты для ознакомления.

По словам Сергея Варламова, набор резервистов в Челябинской области стартовал в начале июля. За это время набрано уже около тридцати процентов граждан.