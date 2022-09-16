Комбинат питания Магнитогорска опроверг жалобу на поставку в школу полутухлых огурцов

Комбинат питания Магнитогорска (Челябинская область) – АО «Горторг» - анонимно обвинили в причастности к поставке в одну из местных школ огурцов крайне сомнительного качества.

«Огуречный» пост, автор которого пожелал остаться неизвестным, был размещен сегодня утром, 16-го сентября, в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!»:

«Хочу обратиться к «Горторгу». Это какой-то кошмар. В школу привозят вот такие огурцы. Они мягкие, их мыть даже невозможно. Разваливаются прямо в руках, запах отвратительный. Вы чем детей кормите??? «Горторг», меняйте поставщика! Сметана - вообще ужас. Жидкая, как молоко. Раньше и огурцы нормальные привозили, и сметану, а сейчас дерьмо какое-то... Скатились».

Отметим, АО «Горторг» специализируется на организации общественного питания в школах, лицеях, интернатах и детских садах Магнитогорска, предоставляет питание в администрации города.

Южноуральцы, прочитавшие данную жалобу и посмотревшие фотографии овощей, которые выглядят, надо сказать, действительно далеко не лучшим образом, сразу разразились - весьма эмоционально - критикой: «На детях экономить! Стыд и позор! Правильно, кто тендер выиграл, на лапу больше дал, тот и правит бал!»; «Такие огурцы даже скоту кормить опасно!»; «Надо не поставщика менять, а «Горторг» гнать к чертовой матери. Почему городская управа молчит? Жалобы постоянно на эту контору поступают»; «Привлеките родительский комитет в школе, Роспотребнадзор»; «Ужас, чем могут кормить людей»; «Судить надо всех, кто к этому имеет отношение. В компостную кучу выбрасываю лучшего качества, только переросшие»; «Много, если честно, вопросов. Работала много лет в этой системе: почему завпроизводством принял такой продукт? где и куда смотрит ответственное лицо по питанию в школе? вопрос только к снабженцу - вы на закупе куда смотрите? Если договор с поставщиком, то почему не разворачиваете партию? У нас «поставщики» настолько боялись, что мы как клиенты отвернемся, что при необходимости приезжали на личном авто и довозили пять-десять килограммов, да хоть один килограмм, если косяк не их. Не вопрос, а рекомендация: подключайте родительский комитет, пишите в Роспотребнадзор и начинайте ежедневно контролировать работу пищеблока».

А вот официальный комментарий АО «Горторг» - комбинат питания отреагировал на жалобу в свой адрес не менее оперативно:

«Добрый день, уважаемые родители! АО «Горторг» не имеет никакого отношения к фотографиям и информации, изложенной в посте. Ежедневно бракеражная комиссия в составе представителей администрации школы осуществляет контроль пищи по вкусовым и органолептическим свойствам с фиксацией результатов в журнале бракеража готовой продукции. Пища подается только после прохождения бракеражного контроля. В учреждениях действуют комиссии общественного (родительского) контроля за качеством горячего питания, которые проводят оценку внешнего вида блюд, их вкусовых качеств. По итогам работы комиссии составляется акт проверки. Принять участие в работе такой комиссии может любой желающий родитель, для этого необходимо обратиться к директору школы».

Кроме того, комбинат питания сообщил, что шестого октября с пяти до семи часов вечера представители АО «Горторг» проведут встречу с родителями, где ответят на все интересующие мам и пап школьников вопросы. Встреча состоится по адресу: улица Индустриальная, 32.

«Также мы открыты к диалогу в личных сообщениях нашего сообщества», - заявили на комбинате питания.