Консультация юриста: как оплачивается работа в праздники

- Работа в новогодние праздники. Как она оплачивается?

– Период с 1 по 8 января – это праздничные дни (новогодние каникулы и Рождество), закрепленные в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Работу сотрудника в выходной и нерабочий праздничный день работодатель обязан компенсировать: оплатить отработанное время не менее чем в двойном размере или предоставить сотруднику другой, дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК РФ).

ВАЖНО! Форму компенсации – повышенную оплату или выходной – выбирает работник, а не работодатель.

Повышенная оплата начисляется так:

Работникам на окладе — дополнительно двойную дневную или часовую ставку за каждый день или час работы. Доплату рассчитывают с учетом премий, надбавок и других доплат.

Работникам на сдельной оплате труда — минимум по двойной сдельной расценке.

Работникам на почасовой оплате — минимум по двойной часовой ставке.

В организации может устанавливаться и конкретный размер оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день. Он может быть выше, чем устанавливает трудовое законодательство (а меньше – нет).

Конкретная сумма компенсации может быть регламентирована трудовым договором, а также коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников – например, первичной профсоюзной организации.

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