Консультация юриста: как получить ссуду в кассе взаимопомощи

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

– У нас на заводе есть касса взаимопомощи. Я обратился за беспроцентной ссудой – мне отказали, так как я ранее в кассе не состоял. Правомерен ли такой отказ?

– Касса взаимопомощи – это добровольное объединение граждан для оказания взаимной материальной (финансовой) помощи. Речь о предоставлении обычно беспроцентных ссуд из фонда денежных средств – он формируется за счет вступительных средств и ежемесячных членских взносов. Если проценты за использование выданных денег взимаются, то фонд формируется также за их счет.

Законом порядок выдачи ссуд из кассы взаимопомощи не регулируется. Такой порядок устанавливается либо уставом кассы, либо положением профкома. Как правило, условиями для выдачи беспроцентной ссуды являются: стаж профсоюзного членства,

стаж членства в кассе взаимопомощи, ежемесячное отчисление взносов в кассу взаимопомощи, отсутствие просрочек возврата по предыдущим ссудам, возможны и иные условия, устанавливаемые профсоюзной организацией.