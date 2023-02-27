Консультация юриста: может ли оклад быть меньше МРОТ

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Может ли оклад быть меньше установленного штатным расписанием? А меньше МРОТ?



– Работодатель не может платить оклад размером меньше, чем установлено штатным расписанием. Именно штатное расписание закрепляет действующую у работодателя систему оплаты труда. В соответствии с ней устанавливается заработная плата в трудовом договоре.



Система оплаты труда включает: размер оклада (тарифных ставок); выплаты стимулирующего характера (премии, надбавки, поощрительные выплаты); выплаты компенсационного характера (надбавки, компенсации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)..



Таким образом, в штатном расписании отражается размер оклада (тарифной ставки). Он должен соответствовать окладу, указанному в трудовом договоре. Кстати, устанавливаться система оплаты труда может коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом.



При этом, согласно законодательству РФ, оклад может быть меньше МРОТ.



МРОТу должна соответствовать именно заработная плата работника. А в состав зарплаты, кроме оклада (тарифной ставки), входят компенсационные и стимулирующие выплаты (ч.1 ст.129 ТК РФ).



То есть, если оклад работника меньше МРОТ, но дополнительно к окладу работник получает премию, и в совокупности размер месячной зарплаты соответствует МРОТ – нарушения трудового законодательства отсутствуют.



ВАЖНО!

Выплаты, которые носят компенсационный характер, например, оплата сверхурочной работы, работы в выходные дни, районный коэффициент и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не учитываются при сравнении заработной платы с МРОТ (Постановления Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П, от 07.12.2017 № 38-П). Они начисляются отдельно, сверх МРОТ.



Федерация Независимых Профсоюзов России неоднократно выступала за то, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда. По мнению профсоюзной стороны, базовый оклад за полную норму рабочего времени в месяц не может быть ниже МРОТ.

Введение базовых окладов не ниже МРОТ нанесет серьезный удар по бедности работающих людей, поднимет их жизненный уровень, считает председатель ФНПР Михаил Шмаков.



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