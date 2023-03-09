Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

- Если я работаю электросварщиком, обязан ли работодатель проводить идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков?

– Да, работодатель должен проводить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков (ч.14 ст.209, ч.1 ст.218 ТК РФ).

Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются на риски травмирования работника и риски получения им профессионального заболевания (ч.2 ст.218 ТК РФ).

Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и описания опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия при управлении профессиональными рисками (ч.4 ст.218 ТК РФ).

Отметим, конкретный срок, в который необходимо провести мероприятия по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков, нормативно не определен.

Но систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценка законодательно установлены (абз.5 ч.3 ст.214 ТК РФ).

Важно! Непроведение мероприятий по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков может повлечь привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ.

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