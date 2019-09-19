Корпоративный чемпионат ГРЦ Макеева в Миассе сменил формат
Общество
Сегодня, 12:31

В Миассе (Челябинская область) корпоративный конкурс инновационных проектов государственного ракетного центра имени Макеева сменил формат

Организаторы десятого, юбилейного, чемпионата - Совет молодых специалистов - решили уйти от традиций и совершить перезагрузку.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», программа существенно расширена, появились дополнительные возможности для повышения компетенций участников, в этапы конкурса включен хакатон «Технология будущего».

Презентация обновленного конкурса состоялась вчера, 18-го сентября, с участием начальника кадровой службы Ирины Готман, заместителяначальника службы инновационного развития и информационных технологий Вячеслава Винникова, председателя Совета молодых специалистов Константина Савченко. Они поздравили участников, отметили их стремление к профессиональному росту, пожелали успехов в поиске интересных технических решений.

После коротких командообразующих игр, нацеленных на знакомство участников и взаимодействие в группах, конкурсантам необходимо было определиться с задачами (темами проектов), поставленными специалистами КБ и отделений, или сформулировав свои.

По информации организатора конкурса, специалиста кадровой службы Анны Шерстневой, заявки подал 21 участник. Часть из них объединилась в команды, а пятеро будут работать индивидуально. В течение трех месяцев им предстоит преодолеть пять этапов серьезной работы, включая поиск решения поставленной задачи, консультации с техническими руководителями, предзащиту, детальную доработку проектов.

После рассмотрения работ и выдачи экспертных оценок конкурсной комиссией состоится финал конкурса с очными презентациями. Инновационные разработки, признанные лучшими в своих номинациях, будут рекомендованы к внедрению их в производство.

В рамках X конкурса инновационных проектов для участников организовано двухдневное обучение. На базе Миасского филиала ЧелГУ они будут получать знания по теории и решению изобретательских задач (ТРИЗ). Кроме того, участников конкурса ожидают онлайн-соревнования между командами под названием «Ракета для белки, или Запуск без топлива» и работа в лаборатории 3D-моделирования.

Конкурс проводится с целью повышения заинтересованности молодых специалистов ГРЦ в профессиональном росте, развития творческого подхода к работе, формирования новых компетенций в области инноваций.

Фото пресс-службы АО «ГРЦ Макеева»

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ГРЦ им. Макеева
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