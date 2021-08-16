Котова недовольна работой подрядчиков, убирающих мусор на дорогах Челябинска

Главе Челябинска Наталье Котовой не понравилось качество уборки улиц города подрядчиками - на дорогах и у тротуаров остается мусор.

В понедельник, 16 августа, на аппаратном совещании градоначальник сделала публичное замечание своему заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову.

Вице-мэр доложил, что за неделю с дорог города было вывезено 520 кубических метров мусора, в среднем работало в день 143 единицы техники. Однако, такой доклад не устроил главу Челябинска.

«Ездила в Калининский и Курчатовский районы, между тротуаром и дорогой есть мусор. Почему? – поинтересовалась Наталья Котова и назвала грязные магистрали. - Это улицы Чичерина, Бейвеля, проспект Победы»

Теперь подрядчику предстоит убрать весь мусор, который заметила на улицах глава города. А если бы глава сама лично не проконтролировала качество уборки, то грязь осталась бы на дорогах?