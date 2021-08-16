16.08.2021
В Челябинске стартовала операция «Мак-2021»
16.08.2021
Рисунок южноуральского подростка станет коллекционной открыткой
16.08.2021
Котова недовольна работой подрядчиков, убирающих мусор на дорогах Челябинска
16.08.2021
Проект велоинфраструктуры Челябинска разработают к концу 2021 года
16.08.2021
МегаФон представил блокбастер с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым
16.08.2021
Автозавод «Урал» посетила делегация ООО «УК «Мечел-Сталь»
Котова недовольна работой подрядчиков, убирающих мусор на дорогах Челябинска
16.08.2021
В Челябинске продолжаются проверки в общественном транспорте
16.08.2021
В Челябинске продолжается ремонт дорог и трамвайных переездов
16.08.2021
Наталья Котова снова требует ускорить темпы вакцинации от коронавируса сотрудников социальной сферы
13.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021