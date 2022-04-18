Котова потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала уменьшить интервалы в движении автобусов, троллейбусов и трамваев в городе. Горожане продолжают жаловаться на долго ожидание общественного транспорта.

Как отметила сегодня, 18 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города Наталья Котова, поступают жалобы от горожан, что автобусы № 7, 64, 81 ходят с большим интервалом.

«Нужно посмотреть, что можно сделать. Продолжайте делать не только мониторинг, но и работу совместно с министерством дорожного хозяйства. Необходимо отладить выход транспорта на линию», - сказала Наталья Котова своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Напомним, жители Челябинска начали жаловаться мэру Наталье Котовой на отмену важных маршрутов общественного транспорта с первого апреля текущего года (это будет второй этап транспортной реформы в Челябинской агломерации).

В частности, сегодня, 23-го марта, в группе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте появилась жалоба на отмену троллейбусного маршрута №15 «Молдавская - ЧМК». Сильное негодование у жителей Челябинска вызвала и грядущая отмена восьмого трамвайного маршрута «Завод имени Колющенко – улица Чистопольская».

При этом чиновники заявляют, что данное решение позволит стабилизировать работу трамвайных маршрутов №5, 6, 7, 12, 18, 22.